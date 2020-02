Kanoër slaat om bij forteiland Pampus: met heli naar ziekenhuis in Alkmaar gebracht

PAMPUS - Een kanoër is vanmiddag met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht nadat hij nabij forteiland Pampus was omgeslagen.

Rond 15.15 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een 'onderkoelde man' die was 'aangespoeld op eiland Pampus'. Terwijl een traumahelikopter en de Reddingsbrigade koers richting het eiland zetten, ontfermden de fortwachter, de kok en de gastvrouw zich over het slachtoffer.

Al snel bleek het om een kanoër te gaan, die kort daarvoor nabij het eiland in het ijskoude water was beland. De traumahelikopter landde niet veel later op het eilandje, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis in Alkmaar is gevlogen. Hij was op dat moment aanspreekbaar.

De kano van de man is later 'verwaaid op de dijk' teruggevonden. Hoe het nu met de man gaat, is niet bekend. Wel meldt het Forteiland op Twitter dat het volgens de fortwachter 'allemaal goed komt'.