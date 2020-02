Zanger Bob Fosko op 64-jarige leeftijd overleden

In 2019 werd er bij de leadzanger van de band slokdarmkanker geconstateerd.

"Ik heb een te positief leven gehad om te eindigen in een tranendal", vertelde Fosko vorig jaar nog tegen AT5. "Familie en vrienden maken me ook sterk. Het kan niet eeuwig doorgaan. Niemand geeft je van tevoren een garantie voor een lang leven."

Raggende Manne maakte begin jaren '90 furore met hun zelfbenoemde eclectische jazz-punk. De band werd onder meer bekend met hun nummers 'Poep in je hoofd' en 'Ik vind je leuk'. In februari 2019 bracht de band nog een nieuwe plaat uit en gingen ze weer op tour. Er was toen bij Fosko al slokdarmkanker geconstateerd, maar dat doorkruiste zijn mooie plannen niet. "We zijn er toch mee begonnen en het eerste optreden was hartstikke goed en leuk. We kijken wel hoever we gaan komen", vertelde hij destijds in het programma NH Iconen.

