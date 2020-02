Lamborghini met Duits export-kenteken belandt in Heemskerkse sloot

HEEMSKERK - Een Lamborghini met Duits export-kenteken is vanmiddag in Heemskerk in een slootje beland.

Het ongeluk gebeurde toen de bestuurder de peperdure bolide over de Communicatieweg richting de A9 stuurde. Volgens getuigen kwam de Lamborghini in botsing met een klein model personenauto, en schoot vervolgens door de berm en de sloot in, maar die lezing kan niet door de politie worden bevestigd.

'Leeg'

Getuigen laten weten dat hulpdiensten de Lamborghini leeg aantroffen, en de bestuurder zich kort na het ongeluk alsnog bij de politie heeft gemeld. De auto wordt later vandaag uit de sloot getakeld. Over de schade is nog niets bekend.

Auto's die vanuit het buitenland naar Nederland worden geëxporteerd, moeten in Nederland een tijdelijk exportkenteken voeren. Die periode mag maximaal twee weken duren, wat er kan duiden dat de eigenaar de auto onlangs naar Nederland heeft gebracht.