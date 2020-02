Noordkop & Texel 'Joke van Leijdenpad' geopend: inwoners zorgen zelf voor veilig ommetje Middenmeer

MIDDENMEER - In Middenmeer is het Joke van Leijden-wandelpad officieel geopend. Het pad aan de zuidkant van het dorp is op initiatief van de Middenmeerse Joke van Leijden aangelegd om het 'ommetje' rond het dorp veiliger te maken. "Ik word gewoon omhelsd door wandelaars die het zo fijn vinden dat het er nu is."

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

Al in 2016 vroeg Joke van Leijden de gemeente Hollands Kroon om het bestaande pad bij de Cultuurweg, aan de zuidkant van het dorp, te verlengen "We moesten daar van het wandelpad af en de weg op. Heel gevaarlijk, omdat er steeds meer vrachtwagens rijden voor Agriport. Je zag ze soms niet aankomen en we werden gewoon van onze sokken gereden."

Quote 'Ik had geen zin om koeken te verkopen om een pad aan te kunnen leggen' joke van leijden - middenmeer in beweging

Ruim zeshonderd wandelaars hebben hun handtekening gezet onder een petitie van Jokes Middenmeer in Beweging , maar de gemeente Hollands Kroon vond dat ze het pad zelf maar moest financieren. "Ik had geen zin om koeken te gaan verkopen," vertelt Joke. Met de inzet en het geld van dorpsbewoners en enkele grote sponsors is het pad begin januari aangelegd.