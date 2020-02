UPDATE A9 dicht tussen Diemen en Amstelveen door ongeluk

DIEMEN - De A9 is tussen knooppunt Diemen en Weesp afgesloten door een ongeluk. De ANWB adviseert om te rijden via de A10.

De toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien dat een auto overdwars op de eerste rijstrook staat en ook een bestelbusje bij het ongeluk betrokken is.

Op de A1 is door het ongeval ook een file ontstaan, tussen knooppunt Muiderberg en Diemen. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten.



UPDATE 15.30 uur: De A9 is inmiddels weer geopend voor al het verkeer.