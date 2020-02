Zakenvliegtuig keert terug naar Schiphol en maakt noodlanding vanwege technisch mankement

SCHIPHOL - Een zakenvliegtuig is vanmorgen kort na de start teruggekeerd naar Schiphol. Het gaat om een Dassault Falcon 2000EX die volgens een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland een technisch mankement had.

Het toestel vloog vlak na het opstijgen vrij snel weer terug naar Schiphol en maakte vervolgens een noodlanding op de Schiphol-Oostbaan. Er zou mogelijk sprake zijn geweest van een brandgeur in de cockpit, waarna de piloten een noodoproep deden en zuurstofmaskers op hebben gezet.

Een traumaheli was ingezet om bijstand te verlenen, maar kon met onverichtte zaken weer terug. Waar het zakentoestel naartoe op weg was, is niet bekend. Over de aard van het mankement is nog niets duidelijk. De inzittenden maken het goed, aldus Veiligheidsregio Kennemerland.