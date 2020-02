Coronavirus in Amsterdam: wat weten we tot nu toe?

AMSTERDAM - Gisteren werd het eerste corona-geval in Amsterdam bevestigd. De partner en de drie kinderen van de vrouw uit Diemen zijn onderzocht op het virus en de resultaten van dat onderzoek worden in de loop van de ochtend verwacht. Hoe staat het nu precies met het virus en wat weten we al?

De vrouw om wie gaat is een werknemer van het Amsterdam UMC. Het personeel van het ziekenhuis werd gistermiddag rond 13.00 uur per mail en op intranet geïnformeerd. De coronapatiënt, die milde klachten heeft, deed geen patiëntengebonden werkzaamheden. Momenteel verblijft de vrouw in thuisisolatie in een woning in Diemen. Kinderdagverblijf dicht, ouders school geïnformeerd Kinderopvang Atlas Arena van kinderopvangorganisatie CompaNanny in Amsterdam-Zuidoost, gaat uit voorzorgsmaatregelen minimaal twee weken dicht. Dit omdat een van de kinderen van de besmette moeder hier werd opgevangen en de moeder de kinderopvang had bezocht.

Quote "Wij hebben het vermoeden dat zij het coronavirus in Noord-Italië heeft opgelopen" BURGEMEESTER HALSEMA

Ook hebben de ouders van de kinderen op Laterna Magica, de basisschool van een van de kinderen die mogelijk is besmet, een brief gekregen met daarin de vraag goed op hun kinderen te letten. Uit een brief van de GGD, die is verstuurd naar de ouders van de school op IJburg, zou namelijk blijken dat de besmette vrouw actief was als luizenmoeder op de school. Tot dusver blijft de school gewoon open.

Ziekteverschijnselen Twee van de kinderen uit het gezin van de vrouw uit Diemen hebben volgens burgemeester Halsema ook ziekteverschijnselen. Of ze zijn besmet met het coronavirus is nog niet zeker. Ook test de GGD de partner en het derde kind van de familie. De uitslag van dit onderzoek wordt ergens in de loop van de ochtend verwacht. Volgens de GGD heeft een aantal gezinsleden last van klachten, maar is er nog geen reden voor opname. "Wij hebben het vermoeden dat zij het coronavirus in Noord-Italië heeft opgelopen", vertelde burgemeester Halsema gisteren tijdens een extra nieuwsuitzending. "De vrouw heeft milde klachten en daarom hoeft ze niet behandeld te worden in het ziekenhuis." Bekijk hieronder de reactie van de GGD:

