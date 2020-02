Statenlid Alberts (SP) zet vraagtekens bij nieuwe drinkwaterfabriek PWN

Alberts wil onder andere weten wat de totale kosten van de drinkwaterfabriek zijn en of die hoger uitvallen dan in 2017 werd gemeld. De Gedeputeerde Staten beantwoorden destijds vragen over de kosten van het project en stelden dat de drinkwaterfabriek in totaal zo'n 100 miljoen euro ging kosten.

Ook vraagt Alberts naar de verwachte kosten van het renoveren van de oude drinkwaterfabriek (Andijk I). Die renovatie zal nodig zijn, omdat de lager uitgevallen capaciteit van Andijk III betekent dat de oude fabriek in ieder geval tot 2035 in bedrijf moet blijven. Tot slot vraagt het Statenlid of de drinkwatervoorziening mogelijk in gevaar is of zal komen.

De Gedeputeerde Staten hebben 30 dagen de tijd om de Statenvragen te beantwoorden.