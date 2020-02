Steekpartij in woning Huizen

HUIZEN - Bij een steekpartij in Huizen is afgelopen nacht een persoon gewondgeraakt. Een verdachte is aangehouden.

Het incident gebeurde rond 01.30 uur in een woning aan de Loefzij, schrijft het Nieuwsblad voor Huizen. Volgens getuigen was er in de woning veel gescheeuw te horen. Een verdachte is aangehouden. Zij verzette zich bij haar arrestatie.

Het slachtoffer raakte lichtgewond en is door ambulancepersoneel behandeld. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van de steekpartij.