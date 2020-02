Sophia uit Weesp wint The Voice of Holland: "Het is waanzinnig"

WEESP - De nog maar 17-jarige Sophia Kruithof uit Weesp heeft zojuist The Voice of Holland gewonnen. In de finale vanavond moest ze afrekenen met één andere kandidaat. De moeder van Sophia liet na de uitslag "mega blij" te zijn.

Voordat de finale van start ging liet de moeder van Sophia aan NH Nieuws weten dat, in tegenstelling tot zichzelf, haar dochter helemaal niet zenuwachtig was.

Na de uitslag liet moeder Marije weten het waanzinnig te vinden: "Ondanks dat er natuurlijk een grote kans was, waren we heel gespannen. Dan ben je 17 jaar oud en win je The Voice Of Holland! We zijn mega blij".

In de finale moest Sophia het opnemen tegen drie andere zangers en zangeressen, maar blijkt uiteindelijk de populairste onder de kijkers.