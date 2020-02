Hoornse ijsbaan geheim achter succes Japanse schaatssprinters

De Nederlandse bondscoach van de Japanners, Johan de Wit, liet in een interview met de NOS weten dat de schaatsers niet bij de Noorse baan in Hamar terecht konden waar het WK sprint dit weekend wordt gehouden. Noodgedwongen week het team daarom uit naar IJsbaan de Westfries.

Het zou zomaar de basis van het succes kunnen zijn. Na de eerste dag staat bij de vrouwen de Japanse Miho Takagi bovenaan, gevolgd door haar landgenoot Nao Kodaira. Bij de mannen is Tatsuya Shinhama momenteel koploper.

Morgen is de tweede dag en weten we definitief of het magische Hoornse ijs de basis is van Japanse wereldtitels.