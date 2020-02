Geen extra maatregelen na coronabesmetting in Diemen

AMSTERDAM - Er zijn geen extra maatregelen nodig rondom de coronabesmetting in Diemen. Dat is zojuist bekend geworden tijdens een persconferentie in Amsterdam met burgemeester Halsema van Amsterdam en burgemeester Boog van Diemen. De Amsterdamse vrouw raakte afgelopen weekend op reis in Italië besmet met het coronavirus.

NH Nieuws

"Het openbare leven in Diemen kan gewoon doorgaan", vertelde Boog op de persconferentie. Eerder vandaag werd bekend dat een vrouw uit Diemen besmet is geraakt met het coronavirus. Ook werd bekend dat de vrouw in het Amsterdamse UMC een kantoorfunctie heeft. Volgens burgemeester Halsema betekent dit dat zij niet in aanraking is gekomen met patiënten. "Daarbij is ze donderdag alleen kort op haar werk geweest", vertelt Halsema.

Tijdens de persconferentie wordt duidelijk dat de vrouw sinds dinsdag ziek is. De GGD doet onderzoek naar alle contacten die zij sindsdien heeft gehad. Een van de plekken waar de meeste contacten zijn geweest is op een kinderdagverblijf in Amsterdam Zuidoost. Het kinderdagverblijf maakte eerder vandaag bekend de deuren voorlopig te sluiten. Hiernaast zijn er ook veel contacten geweest op een basisschool in Amsterdam.

