Persconferentie over coronapatiënt uit Diemen

Naar aanleiding van de vrouw uit Diemen die besmet is met het coronavirus (COVID-19), geven de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en de Diemense burgemeester Erik Boog om 19:30 uur vanavond een persconferentie. De persconferentie is te volgen via tv.

Tijdens de persconferentie, die om 19:30 uur ook live wordt uitgezonden op NH Nieuws, wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken. Ook de GGD en de Veiligheidsregio Amsterdam zijn daarbij aanwezig.

Milde klachten

Vanochtend werd bekend dat de Amsterdamse in een woning in Diemen in thuisisolatie zit, omdat haar woning in Amsterdam wordt verbouwd. Ze was vorige week in de Italiaanse streek Lombardije, waar veel besmettingen zijn. De vrouw heeft volgens de GGD milde klachten.

Kinderdagverblijf CompaNanny Atlas Arena in Zuidoost sluit vanaf vanavond twee weken de deuren, omdat een kind van de vrouw daar op de opvang zit. Ook het kind vertoont volgens het kinderdagverblijf ziekteverschijnselen. De komende uren wordt de uitslag van een test verwacht die moet uitsluiten of het kind ook besmet is.