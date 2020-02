Kinderdagverblijf Amsterdam voorlopig dicht door coronabesmetting ouder

AMSTERDAM - Kinderdagverblijf CompaNanny Atlas Arena in Amsterdam sluit voorlopig de deuren, nadat het coronavirus bij een moeder van een kind van de vestiging is geconstateerd. Het kind zelf vertoont ook ziekteverschijnselen. Dat schrijft het kinderdagverblijf in een e-mail aan de ouders.

Volgens het kinderdagverblijf zal een test aan het einde van de dag uitwijzen of de verschijnselen bij het kind veroorzaakt zijn door het virus.

'Wij nemen deze situatie zeer serieus en voelen ons genoodzaakt om direct maatregelen te treffen in het belang van de kinderen, jullie als ouders, de medewerkers op deze vestiging en hun familieleden. Wij hebben hierbij nauw contact met de verantwoordelijke instanties', zo staat in de mail.

Geen aanwijzingen voor andere besmettingen

Volgens het kinderdagverblijf zijn er tot op heden geen aanwijzingen dat andere kinderen besmet zijn geraakt, 'maar dat valt niet uit te sluiten'. 'In ieder geval willen wij de mogelijkheid minimaliseren dat kinderen elkaar of de medewerkers op de vestiging aan kunnen steken.'

De vestiging blijft gesloten voor de duur van de maximale incubatietijd van de ziekte die door het virus veroorzaakt kan worden. Bij andere vestigingen van CompaNanny zijn geen gevallen van besmetting gemeld, aldus het kinderdagverblijf. 'Geen van de medewerkers van de vestiging Atlas Arena zijn in de afgelopen week op andere vestigingen geweest en andersom ook niet.'

Het hoofdkantoor van CompaNanny wil verder geen commentaar geven. Mogelijk gaat het om dezelfde vrouw die momenteel in een woning in Diemen in thuisisolatie zit, maar de GGD was vanmiddag nog niet bereikbaar voor commentaar om dat uit te sluiten.