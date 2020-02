Bouw nieuwe koelinstallatie Harsco stilgelegd vanwege ontbrekende vergunning

WIJK AAN ZEE - De bouw van een nieuwe koeler voor slakpannen bij Harsco is stilgelegd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De slakverwerker, die op het terrein van Tata Steel gevestigd is, was zonder vergunning met de bouw begonnen.

Volgens een woordvoerder van Harsco is er sprake van een misverstand. De omgevingsdienst laat aan NH Nieuws weten dat dit niet het geval is en heeft bevestigd dat Harsco in overtreding is.