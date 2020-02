IJmond IJmuidenaar bedenkt plan voor Pontplein: "Dat was wel een eureka-moment"

VELSEN - Het Pontplein in Velsen is een wirwar van wegen en weggebruikers en moet nodig worden aangepast. Omdat het huidige plan duur is, besloot de gemeente de burger bij het project te betrekken. En met resultaat: IJmuidenaar Gerard Gleijm kwam met een opzienbarend plan.

Fred Segaar/NH Nieuws

Gleijm is een oud-electronicus van Tata Steel. Het opmerkelijke van zijn plan is de belangrijke rol die het nabijgelegen viaduct gaat spelen. Over die verhoging komt in het plan van Gleijm het verkeer dat doorrijdt naar de haven en in de andere richting naar de A9 en A22. Een niveau lager komt het lokale autoverkeer te rijden en wordt een grote rotonde aangelegd voor fietsers. Gleijm: "Ik dacht opeens aan dat viaduct. Dat was wel een eureka-moment."

Daarmee zou hij verantwoordelijk wethouder Bram Diepstraten weleens aan zijn gewenste 'veilige, mooie en betrouwbare' knooppunt kunnen helpen. Het Pontplein moet de toegangspoort van IJmuiden worden, waar doorgaand verkeer ook echt doorgaand verkeer is en fietsers veilig van en naar de pont kunnen rijden.

Fred Segaar/NH Nieuws

De huidige plannen omzetten naar werkelijkheid zou maar liefst achttien miljoen gaan kosten. De gemeente gaat nu onderzoeken of de variant van Gleijm haalbaar is en goedkoper dan de plannen van de gemeente zelf.

Diepstraten roemt het plan van Gleijm vanwege de simpelheid. Lachend: "We zouden het bijna zelf hebben kunnen bedenken. We hebben zoiets ook wel ontworpen, maar een andere vorm die veel duurder bleek." "Nee, dit is mooi. We hebben veel expertise in huis, maar je ziet wat voor moois er uit kan rollen als je echt samenwerkt met de inwoners van je gemeente. We gaan nu serieus kijken wat het kost en het dan bespreken met de inwoners van Velsen voordat het eventueel naar de raad gaat."