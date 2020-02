Molen in het Naardermeer draait overuren door gigantische regenval

Molen De Onrust is verantwoordelijk voor het waterpeil in het Naardermeer. Oftewel, alle regen die valt maalt de molen eruit en gaat richting de Vecht. "Dat is nodig, want anders zou het water over de dijken stromen en dan hebben onze buren natte voeten", vertelt de molenaar. Normaal is het peil in de winter -90 centimeter. "Door de overvloedige regenval zitten we nu op -85 centimeter."

"We hebben meer werk dan we eigenlijk willen, want andere dingen blijven achter", vertelt hij lachend. "Het is niet erg, maar het moet niet een maand lang zijn."

Harde wind

En het zit de molenaars ook niet mee, want door de harde wind staat de molen meer stil dan ze lief is. "Als je op een gegeven boven windkracht 8 uit komt, kunnen we al niet meer malen." Dan is het risico te groot dat de molen kapot gaat.

Dus hebben ze de afgelopen weken tussen de buien door zo veel mogelijk water proberen af te voeren naar de Vecht. De molen moet nog even flink aan de bak, want het waterpeil moet nog vijf centimeter zakken.

En dat klinkt weinig, maar de oppervlakte van het Naardermeer is 800 hectare. "Met deze wind doen we er ongeveer 6 á 7 dagen over om die vijf centimeter weg te halen. Dus hoeven ze zich voorlopig niet te vervelen.