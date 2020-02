Afgebrand Nieuw Westert voor de zomer (deels) open: "De feestzaal wordt restaurant"

Treurig staan de restanten van de afgebrande stolp er nu nog bij en dat beeld zal nog wel even zo blijven. De rijksmonumentale boerderij uit 1936 is compleet door het vuur verwoest. De stolp zal worden herbouwd, waarbij de voorgevel in oude staat hersteld wordt. Maar wanneer dat gaat gebeuren is nog de vraag.

Stikstof

"Wij hopen dat we daar dit jaar nog mee kunnen beginnen", vertelt Nick Nota van Nieuw Westert. "Alle vergunning zijn zo goed als rond en de gemeente, grondeigenaar PWN en andere partijen werken goed mee. Maar we hebben te maken met de nieuwe stikstofregels. We zitten in een natuurgebied en dan moet je aan strenge eisen voldoen."