Eerste noodwoningen klaar in Purmerend: "Ik word er zelfs een beetje emotioneel van"

Robert gaat er met zijn zoontje van 2,5 jaar wonen en is zijn woning in gedachten al aan het inrichten. "Er moet wel een bank komen te staan natuurlijk, een bed, en een kast voor de kleding. En dat moet hier allemaal in passen."

In Purmerend is de woningnood hoog en de wachttijd voor een huis bij kan de woningcorporaties rond de 20 jaar zijn. Daarom besloot de gemeente zelf noodwoningen op de markt te brengen.

Ook Edwin Boerhoop, die 5 jaar geleden dakloos werd door problemen met de sociale dienst, krijgt vandaag een sleutel van de gemeente. Trots steekt hij de sleutel in het slot. "Ik kan eindelijk weer wat opbouwen", zegt hij. "Ik word er zelfs een beetje emotioneel van."

Nu staan er 30 tijdelijke noodwoningen in Purmerend, in de zomer moeten er in totaal 200 staan. De noodwoningen worden over tien jaar weer afgebroken.