KLM wil niet in gesprek met bezorgd personeel

SCHIPHOL - Vakbond FNV is boos op KLM, De luchtvaartmaatschappij opende gisteren niet de slagboom voor een delegatie van bezorgde platformmedewerkers. Het personeel, in dienst van KLM, had zich gemeld bij het speciale ultrafijnstofmeldpunt van FNV. Toen ze hun zorgen wilden laten blijken bij hun werkgever, bleef de deur dicht.