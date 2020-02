Nep-bericht over corona op Hilversumse school: "Hele klus om studenten te vertellen dat het nep is"

HILVERSUM - Het Hilversumse MBO College heeft haar handen vol aan het ontkrachten van een nep-bericht over een met het coronavirus besmette student op de school. "We weten niet waar het bericht vandaan komt, maar het is absoluut niet waar", laat een medewerker van de school weten.

Het nep-bericht - een gefotoshopt nieuwsbericht - gaat sinds vanmiddag rond op de school en op social media. 'Student op ROC Hilversum besmet met coronavirus, afgevoerd en in quarantaine', staat er te lezen. Het verhaal dat er mannen met witte pakken rondlopen op school en dat de school dicht is, gaan ook al rond op social media.

Niet grappig

Hoewel enkele studenten meteen wel doorhebben dat het bericht nep is, geldt dat niet voor iedereen. De school is geschrokken van de 'grap'. "Het zal ongetwijfeld grappig bedoeld zijn, maar dat vinden wij het zeker niet. Mensen kunnen hier ongerust van worden. Wij kunnen er op school absoluut niet om lachen."

De schooldirectie roept docenten op hun studenten actief te informeren over de situatie op school. "We hebben een bericht op onze interne website geplaatst, versturen mails en we vragen onze docenten hun studenten te laten weten dat er niets van het bericht waar is. We verwijzen onze studenten ook weer naar de website van het RIVM. Daar staat alle kloppende informatie."

Geen paniek

De telefoniste van de school laat weten dat ze flink wat telefoontjes heeft gekregen met vragen over het bericht. "Ik moet iedereen zeggen dat het niet klopt", zegt ze. Een woordvoerder van de school benadrukt dat er geen paniek is.