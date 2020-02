'Nieuwe munitie voor rechtszaken tegen verbouwingen op circuit voor Formule 1'

ZANDVOORT - De stichting Natuurbelang denkt nieuwe munitie te hebben voor komende rechtszaken over een vergunningaanvraag van Circuitpark Zandvoort. Daarin is onder meer een ontheffing gevraagd, en verleend, om de leefgebieden van de zandhagedis en rugstreeppad te verstoren voor de bouw van tribunes voor de Formule 1. Volgens een onafhankelijke adviescommissie van de provincie Noord-Holland was er helemaal geen 'dwingende reden van openbaar belang' om de vergunning af te geven.

Eerder gaf de voorzieningenrechter in Haarlem de provincie gelijk dat er gewerkt mocht worden aan het circuit. Die werkzaamheden zijn nodig voor de Formule 1 op 3 mei. Daarbij keurde de rechter goed dat het bekritiseerde argument is gebruikt dat er 'een dwingende reden van openbaar belang' is om het leefgebied van beschermde rugstreeppadden en zandhagedissen te verstoren.

Natuurclubs vochten dat aan voor de voorzieningenrechter. Geen openbaar belang, zo vinden zij, maar slechts een commercieel belang. Het is volgens hen ook de vraag of de verbouwingen door mochten gaan vanwege strengere stikstofregels.

Een onafhankelijke hoor- en adviescommissie van de provincie heeft de argumenten van provincie nu gewogen en concludeert onder meer over die dwingende reden van openbaar belang: "De commissie is van oordeel dat in dit geval niet aannemelijk is gemaakt dat met het doorgang vinden van de Dutch Grand Prix een dwingende reden van groot openbaar belang is gemoeid."

Crowd management

De commissie twijfelt ook aan het nut van de extra tribunes die zijn gebouwd. Het argument om deze te bouwen was onder meer dat bezoekers anders het open duingebied betreden en vertrappen. Maar de commissie snapt niet waarom dit argument in het verleden niet is gebruikt toen er ook drukbezochte races waren. "Het is de commissie dus niet duidelijk waarom voor de Formule 1 extra tribunes wel noodzakelijk zijn in het kader van crowd management, terwijl dit bij eerdere grootschalige evenementen kennelijk niet het geval was."

Nietig verklaren

Er is volgens de commissie niet goed genoeg aangetoond dat er geen alternatieven zijn. "Dat er geen andere bevredigende oplossing is voor het accommoderen van het beoogde aantal toeschouwers waarmee de veiligheid op en rond het circuit en de bescherming van de wilde flora en fauna kan worden gewaarborgd."

In theorie zou een rechter deze redenering kunnen volgen en dan de vergunning voor de bouw van de tribunes nietig kunnen verklaren. Dan zouden ze moeten worden afgebroken.

Zwaarwegend advies

Volgens Harry Hobo van Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen nemen Gedeputeerde Staten de adviezen van deze belangrijke commissie vaak over. "Dit is een heel zwaarwegend advies." Maar in dit geval heeft de provincie het advies van de Hoor- en Adviescommissie naast zich neergelegd.

Opening

De data van bodemprocedures over het verstrekken van de vergunning zijn nog niet bekend. Hobo gaat ervan uit dat die vóór de Formule 1 plaatshebben. Als de rechter dan de hoor- en adviescommissie volgt, zou de vergunning voor bijvoorbeeld de tribunebouw van tafel gaan. "De uitspraak van de commissie is een opening. Wij gaan ervan uit dat we nu een flinke kans maken. De grondslag voor de vergunning kan wegvallen."