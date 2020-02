Start het Formule 1-seizoen pas in Zandvoort door coronavirus?

Eigenlijk is de Dutch Grand Prix in Zandvoort pas de vijfde formule 1-race van het seizoen. Maar door de uitbraak van het coronavirus, zou het zomaar wel eens de seizoensopener kunnen worden. "Dat zou ten koste van anderen gaan. Laten we hopen dat deze vervelende situatie snel achter de rug is", vertelt sportief directeur Jan Lammers tegen NH Nieuws.

De Grand Prix van China die officieel 19 april wordt gepland is al uitgesteld. Maar ook de races in Australië, Bahrein en Vietnam zouden onzeker zijn door het virus. In dat geval zou Zandvoort als eerste aan de beurt zijn. Maar daar zit Lammers niet op te wachten. "Dat vind ik niks. In Zandvoort volgen we het advies van het RIVM, want het is niet iets waar wij in thuis zijn. We wachten rustig af wat er gaat gebeuren."

Gaat Verstappen het circuit openen?

Ondertussen gaat het werk op Circuit Zandvoort gewoon verder. Rondom de baan is nog genoeg te doen, maar je kan er al overheen rijden. De grote vraag is wie het circuit gaat openenen. Het gaat rond dat Max Verstappen dit zal doen. "Als het een gerucht is en het gonst, dan is dat juist leuk. Dat is voorspel. Als ik nu precies zeg hoe het zit dan zijn uitnodigingen straks zinloos. Dus ik wil niet voor de troepen uitlopen", vertelt Lammers met een geheimzinnige glimlach.



