Burgemeester Oostzaan trekt bodemprocedure sportcomplex OFC in

OOSTZAAN - Burgemeester Meerhof van Oostzaan heeft voetbalclub OFC schriftelijk laten weten de bodemprocedure tot sluiting van het sportcomplex in te trekken. Dat meldt het bestuur van OFC op zijn website.

Op 17 januari sloot de gemeente het sportcomplex aan de Twiskeweg, omdat volgens de burgemeester de openbare orde in gevaar zou zijn. Bezoekers van de voetbalclub zouden zich niet meer veilig voelen. De rechter bepaalde vervolgens in een kort geding - dat werd aangespannen door OFC - dat de sluiting voorbarig was en zo snel mogelijk moest worden beëindigd.