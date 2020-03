Fred creëerde zijn eigen unieke voordeur: "Ik wilde iets wat nog niemand had"

MEDEMBLIK - Menig toerist die in het hoogseizoen een bezoekje brengt aan Medemblik, staat met een grijns op de mond de voordeur van Fred Berlijn te fotograferen. Want zoiets zie je niet elke dag, en dat was nou precies zijn bedoeling.

"Ik wilde iets wat nog niemand had en wat bijzonder was", vertelt Fred over zijn voordeur. Het idee ontstond vrij plotseling, toen de Medemblikker besloot dat hij graag een nieuwe voordeur wilde. Vele ideeën vlogen bij het gezin thuis over de keukentafel.

Schuren en plamuren

Het idee van een 3D-voordeur sprak het meeste aan. Eerste wilde Fred een menselijk lichaam uit een deel van de deur frezen. Toch kwam er uiteindelijk een andere inbeelding in hem op, die ook voor meer interacties konden zorgen met de wandelaars op straat. Uiteindelijk won het concept van de vrouwelijke paspop, omdat deze het beste te bewerken zou zijn.

Fred ging vervolgens in overleg met een timmerman. Maar het bleek alsnog een enorme klus te worden. Want zo'n bescheiden 200 uur aan 'plamuren en schuren en plamuren en schuren' werden er in het concept gestoken. Uiteindelijk kon de deur worden geplaatst. "Dit ook tot groot genoegen van de postbode", lacht Fred.

Honderd keer per week gefotografeerd

Inmiddels is de deur een ware toeristische attractie geworden in Medemblik. "Gemiddeld wordt de deur in de zomermaanden wel 100 keer per week gefotografeerd. Mensen moeten er ontzettend om lachen. Een veelgehoorde kreet die ik vanuit huis of tuin hoor is 'Whooo, heb je die deur gezien?'", vertelt Fred trots.