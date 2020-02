Met corona besmette vrouw werkt in Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Dat blijkt uit een intern verspreid bericht dat in handen is van NH Nieuws, en wordt bevestigd door een woordvoerder van het ziekenhuis. In navolging van het RIVM meldt het ziekenhuis dat de vrouw thuis in isolatie zit. Ze heeft een mild ziektebeeld , liet het RIVM vanochtend weten.

Haar exacte functie is niet bekendgemaakt, maar het ziekenhuis schrijft dat de vrouw geen patiëntgebonden werkzaamheden doet. Een woordvoerder laat weten dat de vrouw een 'coördinerende functie in het ziekenhuis' heeft en minimaal contact heeft gehad met collega's.

Italië

Ze is vorige week teruggekomen uit Italië en op donderdag even aan het werk geweest in het ziekenhuis. Toen dezelfde dag bleek dat ze symptomen van griep had, is ze naar huis gegaan. De kans dat ze iemand heeft besmet, is klein, schrijft het ziekenhuis in de interne memo.

De GGD Amsterdam brengt in kaart met wie zij sinds haar terugkeer uit Italië contact heeft gehad. Verder worden er in het ziekenhuis geen maatregelen genomen, benadrukt de woordvoerder.