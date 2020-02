Gewapende overvallers casino Halfweg dwongen geldloper geld af te geven

Terwijl alle aanwezigen werden bedreigd, dwongen de daders de medewerkers van het geldtransport en het casino het afgeleverde geld af te geven. Toen ze hun buit binnen hadden, renden ze naar buiten, waar een derde verdachte met een motorscooter klaar stond om op de vlucht te slaan.

Signalement verdachten

Ze reden richting Amsterdam, maar ondanks een zoekslag in de omgeving zijn ze niet meer aangetroffen. De verdachten die in het casino het geld buitmaakten, zijn beiden rond de 1,80 meter lang, waren allebei in het zwart gekleed en droegen zwarte sportschoenen. De bestuurder van de motorscooter is iets kleiner, en droeg gisteren een open helm en een blauwe spijkerbroek.

De politie komt graag in contact met getuigen van de overval of andere mensen die informatie over de gebeurtenissen hebben.