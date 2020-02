GGD: "Amsterdamse coronapatiënt heeft milde klachten"

"Wat we gedaan hebben rond deze mevrouw, dat is wat we bij iedereen doen, is de nauwe contacten in kaart brengen", zegt Schreijer. "Daarbij zijn een aantal contacten naar voren gekomen waarvan we hebben gezegd, die willen we toch direct bemonsteren. Dat hebben we ook gedaan en daar verwachten we in de loop van de dag de uitslag van."

Vrouw uit Diemen is tweede patiënt met corona in Nederland

Schreijer zegt dat er tips staan op de website van de RIVM en dat Amsterdammers geen andere maatregelen hoeven te nemen. "Dit is een eerste geval en we zitten er bovenop. We brengen in kaart met wie deze mevrouw in contact is geweest, als het nodig is doen we testen en als die positief zijn gaan we opnieuw een ringtest doen."

De vrouw verblijft momenteel in thuisisolatie in een woning in Diemen, omdat haar woning in Amsterdam verbouwd wordt.