Een vijfde van Noord-Hollanders neemt maatregelen tegen het coronavirus

NOORD-HOLLAND - Met handen wassen, mondkapjes en extra boodschappen in huis bereiden Noord-Hollanders zich voor op de komst van het coronavirus. Het gaat wel om een beperkt deel dat zich voorbereidt, zo blijkt uit een onderzoek van Right Marktonderzoek in opdracht van NH Nieuws.

Door het RIVM wordt geadviseerd vaker handen te wassen. Toch blijkt uit dit onderzoek dat maar een beperkt deel dat ook echt doet. 14 procent van de mensen die maatregelen neemt, wast vaker zijn of haar handen. Dit is 2,7 procent van het totaal aantal ondervraagden.

Van de 19 procent die maatregelen neemt, heeft negen procent extra inkopen gedaan om genoeg boodschappen in huis te hebben. Daarnaast treffen Noord-Hollanders maatregelen om niet geïnfecteerd te worden. Ze kochten extra handgel (11 procent), beperken contact met anderen (9 procent) en kochten mondkapjes (8 procent). Dit onderzoek werd uitgevoerd voor er besmettingen in Nederland bekend waren.

Noord-Hollanders maken zich meer zorgen over de gevolgen van het coronavirus voor het dagelijks leven, dan om hun eigen gezondheid. De helft van de respondenten maakt zich zorgen over de maatschappelijke gevolgen. Als het om gezondheid gaat, is dat 39 procent. Een groot deel, twee derde, heeft het gevoel goed geïnformeerd te worden over het virus.