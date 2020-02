Gemeente Waterland blijft zelfstandig, inwoners gaan meer belasting betalen

De inwoners en het college van Waterand stonden al enige tijd voor de keuze om te fuseren. Mocht de gemeente zelfstandig willen blijven, zou er structureel 1 miljoen euro beschikbaar moeten zijn. Dit vertelde wethouder Ton van Nieuwkerk in 2019 aan NH Nieuws.

De afgelopen periode heeft het college het proces over de toekomst van Waterland doorlopen. Tijdens deze procedure is aan de inwoners en andere partijen gevraagd of de gemeente zelfstandig zou moeten blijven. Doel was om de gemeente met deze kennis een voorstel voor te leggen, waarna de raad het besluit heeft kunnen nemen.

Coalitieakkoord

Om aan de 1 miljoen euro te komen die nodig is om zelfstandig te zijn, zullen eigenaren van woningen en bedrijfspanden 15 procent meer onroerendezaakbelasting (ozb) gaan betalen. Daarnaast zal er 5,8 miljoen euro vrijgemaakt worden uit de reserve.