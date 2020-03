Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: ieder gordeldier zijn eigen kleurtje

In de serie 'Remy en zijn vrienden' volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer zien we hoe dierverzorgster Saskia de gordeldieren traint en er is vis voor de kaaimannen.

Vandaag krijgen de gordeldieren hun training. Ze moeten hun eigen vast plek weten te vinden door middel van een gekleurd vormpje. Ieder dier, het zijn er drie in totaal, heeft zijn eigen plek, met z'n eigen kleur en vorm. Het is aan dierverzorgster Saskia om ze dat bij te brengen. Als ze de opdracht goed uitvoeren, is een lekker wormpje hun beloning. "Ze kennen het nog niet", tempert verzorgster Saskia meteen de hooggespannen verwachtingen. "Dus ik moet ze nu nog erg helpen om ze op de goede plek te sturen. Hopelijk begrijpen ze dat straks wel." Dit is een beproefde methode, die ook bij andere dieren wordt gebruikt. Saskia: "Ik heb het zelf, in mijn vorige werk, zo ook met zeeleeuwen gedaan. Die allemaal hun eigen plaats hadden." Met wat lekkers worden ze ook naar de weegschaal gelokt. Zo kan hun ontwikkeling worden bijgehouden.

Zesbandgordeldieren Je hebt 28 verschillende soorten gordeldieren. En die van Hoenderdaell zijn de zesband gordeldieren. Ze komen voor in Zuid-Amerika. Gordeldieren zijn al heel lang onder ons. Er zijn fossielen van hun voorouders gevonden van wel 56 miljoen jaar oud. Ze hebben een stevig pantser. Dat bestaat uit verschillende kleinere schilden die over elkaar heen schuiven.

Geduld Heel enthousiast zijn de diertjes nog niet op de vroege morgen. Ze hebben de aanmoediging van Saskia duidelijk nodig. Uiteindelijk komen twee dieren opdagen, de derde is niet wakker te krijgen. Het lukt om ze op de juiste plek te krijgen en op de weegschaal - maar of ze het hebben onthouden voor de de volgende keer, is maar af te wachten. Om een gordeldier iets te leren, moet je over veel geduld beschikken.

Quote "In de winter hebben kaaimannen minder trek" daphne pels, dierverzorgster

De brilkaaimannen, die even verderop in de Tropische kas zitten, krijgen hun ochtendhapje. Echt trek hebben ze niet, maar dat is volgens dierverzorgster Daphne niet opmerkelijk:

"Het zijn koudbloedige dieren. Hun spijsvertering past zich aan aan de omgevingstemperatuur. Dat betekent dat als er lage temperaturen zijn, Hun spijsvertering als het ware in slaap gaat. Dan hebben ze veel minder nodig en eten ze misschien maar een keer in de maand en keer."

Nu hadden de kaaimannen wel honger, maar slechts een beetje. Daphne: "Zo nu en dan proberen we het gewoon. We willen niet dat ze te kort krijgen. Maar in de winter hebben ze trek minder, dat hoort bij de soort."