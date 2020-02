Slachtoffer steekpartij Heemskerk maakte opmerking over 'luidruchtig gedrag' daders

Het slachtoffer had bij het BP-tankstation aan de Baandert in Heemskerk net iets afgerekend, toen hij bij het verlaten van de winkel bij het pompstation twee luidruchtige jongens op een scooter zag en hoorde.

Voor het slachtoffer was daarmee de kous nog niet af: hij reed met z'n auto achter de scooter aan, waarna het op het Heemskerkse deel van de Beneluxlaan tot een tweede confrontatie kwam. De verdachten staken de man met een scherp voorwerp, lieten het slachtoffer zwaargewond achter en sloegen met de scooter op de vlucht.

Omstanders ontfermden zich over het slachtoffer, waarna opgeroepen ambulancepersoneel hem naar het ziekenhuis heeft gebracht. Daar is hij direct aan zijn verwondingen behandeld. Hij is niet in levensgevaar, aldus een politiewoordvoerder.

Getuigenoproep

Er is nog niemand aangehouden op verdenking van het geweld. Daarom doet de politie een beroep op getuigen. Wie iets heeft gezien van de confrontaties bij het tankstation aan de Baandert of op de Beneluxlaan wordt gevraagd die informatie te delen. Ook mensen met andere informatie wordt gevraagd zich te melden.