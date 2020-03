Droom van Guus uit Muiden komt uit: monument voor neergestorte bommenwerper

MUIDEN - Al meer dan dertig jaar doet Guus Kroon uit Muiden onderzoek naar de Halifax JB.803. Deze Britse bommenwerper stortte in 1943 neer in een weiland bij Muiden. Op 1 mei wordt een monument onthuld voor de omgekomen bemanningsleden. "Zodat de gebeurtenis voor altijd in de herinnering van Muiden blijft."

Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws maakte over het monument in Muiden.

Als kind maken verhalen over het neergestortte vliegtuig diepe indruk op Guus. "Mijn vader vertelde erover. Ik keek naar de leeftijden op de graven, allemaal in de twintig. Later werd ik net zo oud en nu ben ik 64, terwijl zij nooit ouder zijn geworden. Bizar is dat."

In de nacht van 30 april op 1 mei 1943 vliegt de Britse bommenwerper boven Nederland als een Duitse jachtvlieger het toestel raakt. Vijf bemanningsleden springen met hun parachute uit het vliegtuig en komen terecht in het IJsselmeer. De laatste twee worden dood gevonden bij het vliegtuig, na de crash bij Muiden.

"Voor mij zijn het helden, echte helden", vertelt Guus Kroon op de Algemene Begraafplaats Muiden. Daar liggen zes van de zeven omgekomen bemanningsleden begraven. "De zevende is nog altijd vermist. Mocht hij ooit nog gevonden worden, dan is er al een plekje beschikbaar voor hem."

Op latere leeftijd besluit Guus onderzoek te gaan doen naar de gebeurtenis. "Ik sprak met ooggetuigen, mensen die de noodlanding gezien of gehoord hebben. Inmiddels leven de meesten niet meer, maar ik heb alles opgeschreven in een boekje."

Samen met anderen richt hij de Stichting Halifax Monument Muiden op. "Want dat er een monument moet komen, is duidelijk. Veel jongeren in Muiden weten weinig over de Britse bommenwerper," aldus Guus. Met een herdenkingsplek zal iedereen de bemanning ook in de toekomst blijven herinneren, is zijn gedachte. "Deze jongens hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid, ze verdienen een monument."

Nabestaanden

Zijn broer, timmerman Hans Kroon, is inmiddels begonnen aan de bouw van het monument, dat op 1 mei onthuld zal worden. "Het is een eer om dit te mogen maken," vertelt Hans. "Vooral het feit dat er nabestaanden zullen komen bij de herdenking, is bijzonder."

Het monument bestaat uit een basis met daarop een propellorblad. "Niet van dé bommenwerper, daar is weinig meer van overgebleven. Maar wel van een echte Halifax; dichterbij kunnen we niet komen," aldus Guus.