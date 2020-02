Nieuwe drinkwaterfabriek PWN levert slechts een kwart van de capaciteit

ANDIJK - De drinkwaterfabriek Andijk III die sinds eind vorig jaar volledig in gebruik is, levert niet meer dan ongeveer een kwart van de capaciteit. En dat betekent dat de oude fabriek tot zeker 2035 in bedrijf moet blijven om de 400 duizend huishoudens van West-Friesland en Waterland van water te voorzien.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad vandaag. In 2017 werden er al kritische vragen gesteld over de fabriek omdat deze, drie jaar na de opening, nog maar op vijf van de tien ketels functioneerde. De enorme waterketels, zouden de waterdruk niet aankunnen.

Als maatregel werden de tien grote ketels vervangen door tien kleine ketels. De vervanging heeft PWN zeker dertig miljoen euro gekost naast een eerdere investering van 67 miljoen euro.

Minder capaciteit

De Andijk III zou zo'n 4750 kubieke meter water per uur moeten produceren. In een reactie aan de krant laat PWN weten dat er in de eerste twee maanden niet meer dan 1000 tot 1250 kubieke meter water per uur maakte, slechts een kwart dus.

Pas na een jaar zou PWN de gemiddelde capaciteit behalen, maar van de zomer moet er al verbetering zijn. Dat de nieuwe ketels nu minder water leveren dan gepland, zou geen gevolgen hebben voor de waterlevering aan de zo'n 400 duizend huishoudens van Waterland en West-Friesland.