Veerkrachtige Helderse ijssalon na vier generaties hofleverancier

DEN HELDER - Of Amalia, Alexia en Ariane er daadwerkelijk een ijsje zullen halen, is nog maar de vraag. Feit is dat de Helderse ijssalon Wim Laan dankzij een koninklijk besluit het predicaat Hofleverancier heeft gekregen.

De ijssalon werd 1894 opgericht en bestaat dus inmiddels ruim 125 jaar. Tijdens de jubileumreceptie overhandigde burgemeester Jeroen Nobel het predicaat en onthulde het bijbehorende wapenschild, schrijft mediapartner Regio Noordkop.

De ijssalon werd in de 19e eeuw opgericht door Aris Laan, die eigenlijk in groente en fruit handelde. Op een dag bedacht hij de receptuur voor een roomijsje. Dat werd een daverend succes: 125 jaar later wordt het ijs nog steeds volgens het geheime recept bereid.

De familie kon goed rondkomen van de ijsverkoop, maar kreeg het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren. Bommen vernielden het huis en de ijssalon, die op dat moment werd gerund door Aris' zoon Willem.

Van schuur naar ijskar

Vanuit een schuur achter hun nieuwe woning begon Willem weer ijs te verkopen. Later maakt hij de klanten nog makkelijker: ze hoefden niet langer naar hem te komen voor een bolletje, hij kwam met z'n ijskar naar hen toe.

Willems zoon Arie zette het ijs-imperium na de oorlog verder in de Keizerstraat. In 1994 droeg hij de leiding over aan de vierde generatie, Wim. IJs zit de familie in de genen, want inmiddels leert ook Jeffrey - mogelijk de vijfde generatie die de zaak zal runnen - de fijne kneepjes van het vak