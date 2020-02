Doek valt voor Ajax in Europa League: 2-1 zege op Getafe niet genoeg

AMSTERDAM - Ajax is er niet in geslaagd om de achtste finales van de Europa League te bereiken. De ploeg van trainer Erik ten Hag won weliswaar met 2-1 van Getafe, maar door de 2-0 nederlaag van vorige week in Spanje was dat niet genoeg om tot de volgende ronde door te dringen.

Het was een levendige openingsfase in de Johan Cruijf ArenA. Jaime Mata leek de Amsterdamse hoop al binnen vijf minuten in duigen te schieten, nadat de aanvaller het meest attent was na een inworp en de 0-1 achter Ajax-doelman André Onana tikte. Toch gloorde er weer geloof in Amsterdam na een snelle gelijkmaker van Danilo. Nadat Donny van de Beek eerder al stuitte op Getafe-keeper David Soria, tikte de Braziliaanse basisdebutant na tien minuten voetbal simpel raak op aangeven van diezelfde Van de Beek. Ajax probeerde vervolgens via voetbal op hoog tempo tot meer kansen te komen. Toch mocht de ploeg van Ten Hag van geluk spreken dat het tijdens de rust niet tegen een achterstand aan keek. Kort voor de thee werden de Amsterdammers tot twee keer aan toe gered door het houtwerk: eerst stond de lat een fraaie kopbal van Mata in de weg en kort daarna raakte Deyverson de paal namens Getafe. Eiting

Ook na de rust ging Ajax logischerwijs op zoek naar meer treffers. Dat deed de ploeg met invaller Quincy Promes in de ploeg. De aanvaller, die de afgelopen weken kampte met hamstingklachten, kwam in het veld voor doelpuntenmaker Danilo. Het werd de Amsterdammers niet makkelijk gemaakt doordat de Spaanse ploeg het spel continu bleef vertragen. Toch kwam Ajax op een 2-1 voorsprong. Een vrije trap van Carel Eiting werd door Mathías Olivera achter zijn eigen doelman gewerkt.

