Europese uitschakeling voor AZ na nederlaag bij LASK Linz

LINZ - AZ is uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot verloor op bezoek in Oostenrijk met 2-0 van LASK Linz en dat was na de 1-1 remise van vorige week niet genoeg om door te stoten naar de achtste finales van het Europese toernooi.

De manier waarop AZ op een 1-0 achterstand kwam was ongelukkig. De équipe van Slot speelde een degelijke eerste helft, maar zag dat scheidsrechter Srdjan Jovanović kort voor rust in het voordeel van de gastheren naar de strafschopstip wees. Marko Raguz benutte het buitenkansje met een schuiver in de rechteronderhoek.

Het had echter ook anders kunnen lopen voor de Alkmaarders, die in de eerste helft veel aan de bal waren. Het lukte desondanks niet om voor écht groot gevaar te zorgen. Calvin Stengs ondernam twee pogingen, maar zijn eerste schot ging naast en de tweede belandde in de handen van doelman Alexander Schlager. De buitenspeler had pas echt gevaarlijk kunnen worden als hij beter werd bediend door Oussama Idrissi. De twee gingen samen op het Oostenrijkse doel af, maar de voorzet van de Marokkaans international liet veel te wensen over. Namens LASK Linz waren de grootste kansen voor Dominik Frieser (kopbal) en Raguz (schot), maar Marco Bizot bleek een sta-in-de-weg.

Opnieuw Raguz

Kort na de rust kreeg AZ opnieuw een tegenslag te verwerken. Nadat Idrissi vrijwel direct na het fluitsignaal te veel tijd nodig had bij een veelbelovende aanval, werd het aan de andere kant van het veld 2-0. De goal had veel weg van de treffer die de Oostenrijkers vorige week in het AZ-stadion ook maakten. AZ kreeg een verre inworp van James Holland niet weggewerkt en zag Raguz in de scrimmage binnenschieten.