Provincie gaat gemeenten stimuleren in bouwen van meer woningen

NOORD-HOLLAND - Om dichterbij een oplossing voor de wooncrisis te komen, gaat de provincie Noord-Holland samenwerken met gemeenten, marktpartijen en woningcorporaties. De provincie streeft naar voldoende betaalbare en duurzame woningen voor alle doelgroepen.

En dat is hard nodig, zegt Tessa van Wijnen van GroenLinks Noord-Holland: ''Zo zijn bijvoorbeeld de wachtlijsten voor sociale huurwoningen ontzettend lang en daar moet snel een oplossing voor komen.'' Het probleem speelt zich volgens Van Wijnen zeker niet alleen af in de omgeving van Amsterdam. Zij benadrukt dat het ook voor bepaalde doelgroepen in het noorden van Noord-Holland ontzettend lastig is aan een woning te komen.

Quote ‘’Door in te zetten op doorstroming, komen er heel veel sociale woningen vrij'' Joost van gilse, vvd Noord-holland

Stimuleren Volgens Joost van Gilse van de VVD Noord-Holland is het belangrijk dat de provincie gemeenten gaat stimuleren in de bouw van voldoende betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen door voldoende locaties beschikbaar te stellen. Daarnaast is het volgens hem belangrijk dat de provincie gaat kijken waar de knelpunten kunnen worden weggenomen en moet de vergunningverlening rondom bouwen versoepeld worden.

Ook benadrukt hij dat er moet worden ingezet op doorstroming: ‘’Als we nou zorgen dat we mensen in de middenhuur aantrekkelijke woningen bieden, dan krijg je doorstroming en dan komen er heel veel sociale woningen vrij.'' Samenwerking Volgens Van Wijnen ligt de oplossing ook in nauwere samenwerking tussen gemeenten en provincie. Daar valt volgens Van Wijnen nog wat te halen. De provincie wordt volgens haar nog onvoldoende als partner gezien van gemeenten terwijl juist de provincie het overzicht heeft in wat waar gebouwd kan worden: ''Als provincie hebben wij echt een verbindende functie om regio's waar misschien lokaal problemen zijn samen te brengen en in gesprek te gaan over waar nou eigenlijk de bottleneck zit en wat moet er gebeuren. Ik denk dat we daar een hele mooie rol in kunnen pakken.''

