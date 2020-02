Spitspont Velsen na laatste hik weer in de vaart

VELSEN - Vanmiddag om 14.00 uur kwam een einde aan het ruim twee weken durende gedoe rondom de spitspont in Velsen. Na een langdurig technisch mankement kon er eindelijk weer een tienminutendienstregeling gevaren worden. Ongeveer anderhalf uur later lag de pont echter alweer stil, opnieuw met technische problemen.

Een woordvoerder van het GVB kon melden dat het inderdaad de spitspont betrof, en gaf in de eerste instantie rond 15.30 uur aan dat de pont waarschijnlijk de rest van de dag niet meer zou varen. Rond 17.30 bleek echter dat het mankement toch verholpen kon worden.

Het is niet probleem of het technische mankement van vanmiddag te maken heeft met de eerdere defecten.

Ruim twee weken stil

De spitspont lag al twee weken stil door een technisch defect. IJmonders moesten het daarom slechts met één pont doen. Een woordvoerder van het GVB meldde eerder vandaag aan NH Nieuws dat er gisteravond tot middernacht gewerkt is om te zorgen dat er vandaag weer gevaren kon worden.

In het meest ongunstige geval moeten IJmonders rond de twintig minuten wachten, wat erg nadelig is voor personeel van Tata Steel en scholieren.

Het is niet vreemd dat er problemen zijn met de ponten over het Noordzeekanaal: de veren zijn al zeker 90 jaar oud.

Beroep op Amsterdam

In een brief doet de burgemeester van Velsen een dringende oproep aan de gemeente Amsterdam: "Wij verzoeken u dan ook met klem een oplossing te zoeken om de bedrijfszekerheid van zowel de reguliere als de tweede pont te waarborgen."

In de brief wordt daarnaast benadrukt dat de druk op de spitspont groot is. Door het wegvallen van de sluisroute, die door Rijkswaterstaat is afgesloten terwijl er werkzaamheden uitgevoerd worden, zijn Velsenaren zonder auto afhankelijk van de pont om het Noordzeekanaal over te steken.