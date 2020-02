KLM'ers steken de handen uit de mouwen voor het milieu

Medewerkers van KLM hebben de vliegtuigen op Schiphol een dagje laten staan en hebben de handen uit de mouwen gestoken in het Amsterdamse Vondelpark. De hele week wordt het personeel ingezet om bijvoorbeeld plastic uit de grachten te vissen of in parken te snoeien, harken en vuil te prikken.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De zogenaamde Blauwe Hart-dagen duren een week en het personeel kon kiezen uit tien duurzame projecten. Zo kon er ook een dag worden meelopen met natuurbeheerders in de Kennemerduinen of mocht er meegewerkt worden in een naaiatelier waar producten worden gemaakt van gerecyclede KLM-uniformen.

Geen greenwashing

KLM's operationeel directeur René de Groot harkte vanmiddag ook mee in het Vondelpark. De klusjes, die in werktijd gedaan mochten worden, vindt De Groot absoluut geen vorm van 'greenwashing'. Die term wordt gebruikt als bedrijven zich 'groener' voordoen dan ze werkelijk zijn. De Groot: "Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij KLM. Het gaat verder dan alleen maar milieu, CO2 en stikstof. Het gaat ook om iets teruggeven aan de omgeving."

Steward Pascal Doedens vindt dat het opruimen van het Vondelpark het minste is wat hij kan doen. Doedens: "Het is goede PR voor KLM, maar het is ook een gemeenschappelijk doel. De luchtvaart is al niet zo heel erg duurzaam. Ook aan boord probeer ik veel afval te scheiden zoals plastic glaasjes, kartonnen bekertjes en de kartonnen doosjes waar de broodjes inzitten."

