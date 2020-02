Marija is mentor van Soner: "Ik gun hem dat hij grip op zijn leven krijgt"

In je vrije tijd als mentor een tiener of twintiger begeleiden. Dat doen Haarlemmers Marija Westerlaken en Peter Spoor. Zo heeft Marija de 20-jarige Soner onder haar vleugels. "Het meest gun ik Soner dat hij het gevoel van grip op zijn leven krijgt weer terug krijg."

Soner komt uit een gezin met verwaarlozing en verbaal geweld. "De liefde en aandacht die ik niet thuis heb gehad, krijg ik van haar", zegt hij. De mentor en mentee ontmoeten elkaar wekelijks en bellen en appen met elkaar. "Ik zat in een nare periode en Marija heeft me eruit getrokken. Ik heb van haar geleerd om geduldig te zijn en rustig te blijven."

Dat vertelt Marija in NH Buurten. "Zijn leven wordt geregeerd door anderen. Door hulpverleners, mensen die het beter weten en door de Nederlandse bureaucratie."

De twee zijn aan elkaar gekoppeld door de stichting Bedrijf & Samenleving. Het mentorproject 'Time 2 Shine' helpt jongeren hun weg te vinden in de maatschappij.

'Hulp is nodig'

Peter Spoor is er ook vrijwilliger en had zelf juist een vrij zorgeloze jeugd. "Daarom is het ook zo mooi om te doen", zegt hij. "Dat je soms iets kan teruggeven aan iemand die het misschien ietst minder fijn heef gehad dan jij."

Volgens Peter is hulp aan jongeren nodig. "Haarlem is een mooie stad. Maar als je je bedenkt dat hier zo'n duizend jongeren dakloos zijn, die dus geen bed hebben waar ze dagelijks kunnen slapen, daar schrik je van."