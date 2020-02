Nieuwe kringloopwinkel Hoofddorp geopend: "Een normaal warenhuis, maar dan tweedehands"

Gert-Jan Dekker is directeur van RataPlan, de organisatie achter een groot aantal kringloopwinkels in Nederland. Hij is blij met de nieuwste aanwinst: "We zijn trots om te zien dat we zo goed ontvangen worden." Drie maanden geleden kregen zij de sleutel van het pand en zijn ze begonnen met de verbouwing. "Het was echt wel een vervallen pand. Zoals je ziet is het helemaal opgefrist."

Wesley

Een van de medewerkers van de Hoofddorpse kringloop die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, is Wesley. Hij voelde zich vooral opgelucht dat de winkel omarmd wordt op de openingsdag. "Alles waar we drie maanden naartoe hebben gewerkt, en dan ineens zoveel mensen die er blij mee zijn, dat maakt mij trots en blij natuurlijk."

Naast de verkoop van allerlei snuisterijen varierend van meubels tot plantenpotten worden in het Hoofddorpse filiaal ook fietsen gerepareerd en is er een café.