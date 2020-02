Snackbareigenaar wil gezonder leven: "Kanker bij mijn vrouw zette me aan het denken"

AMSTELVEEN – De vrouw van cafeteriahouder Ronald Lases uit Amstelveen heeft kanker. Het opende de ogen van Ronald en hij strijdt nu voor een gezondere omgeving voor zijn medewerkers én klanten. De eerste stap is gezet: een rookvrij terras en geen rookpauzes meer!

"Mijn vrouw heeft kanker en daardoor kom ik nu vaak in het VU-ziekenhuis. Al die ellende die ik daar zie, het zette me aan het denken,” zegt de snackbareigenaar.

Lases beseft nu hoe belangrijk een gezonde levensstijl is en wil dit ook overbrengen op anderen. "Ik kan mensen niet dwingen om te stoppen met roken of gezonder te leven, maar op mijn terrein bepaal ik de regels.”

Geen rookpauzes meer

Het personeel moest wel even wennen aan de omslag. Manager Jonathan Velder besloot te stoppen met roken, maar dit ging niet zonder slag of stoot. "Vooral de eerste dagen zijn lastig. Je wil steeds even dat rustmomentje pakken.”

Lases probeert zijn medewerkers zoveel mogelijk te stimuleren om helemaal te stoppen met roken. Zo krijgen zij een gratis stopcursus en de mogelijkheid om wanneer nodig nog steeds een momentje voor zichzelf te nemen. "Nu staat er een schaal met fruit. Dan kunnen ze de pauzes gezond invullen,” zegt hij.