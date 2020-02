Ralf is jarig op schrikkeldag: "Meestal kom ik er niet mee weg om het maar eens per vier jaar te vieren"

Het is een bijzondere dag voor Ralf de Wit vandaag. Ralf is vandaag jarig en dat gebeurt officieel maar één keer in de 4 jaar, omdat hij op schrikkeldag jarig is. Hij mag vandaag 56 kaarsjes uitblazen, of toch maar veertien?

"Tegenwoordig kijk ik gewoon welke dag mij het beste uitkomt, meestal zo dicht mogelijk tegen het weekeinde aan", vertelt Ralf. "Maar vroeger zeiden mijn ouders: je bent in febuari jarig, dus dan vieren we het gewoon in die maand."

Spelletjesavond

Als volwassen man hecht Ralf niet meer zo heel veel waarde aan zijn verjaardag. Desondanks is hij wel van plan om er een gezellige dag van te maken. "De hele familie komt langs en we gaan samen een avond oud-Hollandse spelletjes doen."

"Meestal kom ik er niet mee weg om het maar eens per vier jaar te vieren. Mijn hele gezin is in januari jarig (3 kinderen én hun moeder) dus er volgen veel verjaardagen vlak achter elkaar. Daarom kies ik er soms wel voor om mijn eigen verjaardag tijdens een vakantie te vieren of om gewoon wat gezelligs te doen en het niet te groot te maken."

Dubbelganger

Hij heeft geen vrienden of kennissen binnen zijn directe omgeving die vandaag ook een schrikkelverjaardag vieren. Maar Ralf kent wel een naamgenoot uit Groningen, die naast dezelfde initialen óók nog eens dezelfde verjaardagsdatum met hem deelt. "Daar woont toevallig ook een man met de naam R. de Wit, die ook op 29 februari jarig is. In het verleden zorgde dat wel eens voor problemen bij de Belastingdienst, omdat wij daar door elkaar gehaald werden bij het invullen en verwerken van papieren."