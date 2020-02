De Peiling: Geen eerste klas meer in de trein?

De eerste klas verdwijnt uit de treinen van Arriva in Groningen en Friesland. Is het een goed idee om ook in Noord-Holland de soms wat lege eerste klas af te schaffen zodat het minder druk wordt in de vaak overvolle tweede klas coupé?

ANP

Niet meer nodig

De provincies Groningen en Friesland, opdrachtgevers van Arriva, vinden de aanwezigheid van luxe eerste klas stoelen niet meer nodig, meldt De provincies Groningen en Friesland, opdrachtgevers van Arriva, vinden de aanwezigheid van luxe eerste klas stoelen niet meer nodig, meldt RTV Noord . De provincies hebben bij Arriva wel bedongen dat de kwaliteit voor de reiziger in de hele trein toeneemt. Zo komen er usb-poorten bij de stoelen om je telefoon op te laden en krijgen de treinen een stiltecoupé.

Drukke trajecten in Noord-Holland

Bij reizigersorganisatie Rover wordt veel geklaagd over volle treinen. In Noord-Holland is het vooral druk op de trajecten Haarlem–Amsterdam, Alkmaar–Zaandam en Hoorn–Amsterdam.

Niet in de eerste klas

Met een tweede klas kaartje mag een reiziger niet zomaar in de eerste klas gaan zitten. Ook niet als de tweede klas coupé overvol is en er nog voldoende plaats is in de eerste klas. Het is aan de hoofdconducteur van een trein om dat wel of niet toe te staan.

Reacties uit Noord-Holland

Op de Op de Facebookpagina van NH Nieuws melden zich volop voor- en tegenstanders van het afschaffen van de eerste klas.

Wat vind jij?

Het ontbreken van de eerste klasse is zeldzaam in Nederland. In alle NS-treinen is reizen in zowel de eerste als tweede klasse mogelijk. Zou het helpen tegen de drukte als we de eerste klas afschaffen? Of betaal jij juist graag iets extra zodat je bijna zeker weet dat je rustig in de eerste klas kunt zitten?