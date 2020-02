Politie bezoekt scholen voor 'ontwapenende' cursus: "Wanneer is een zakmes geen zakmes meer?"

AMSTERDAM - Na de meerdere geweldsincidenten van de afgelopen tijd, groeien ook in Amsterdam de zorgen over bezit en gebruik van wapens door jongeren. Door hier tijdens de cursus 'Amsterdam Ontwapent' met middelbare scholieren over in gesprek te gaan, hoopt de politie het aantal steekincidenten terug te dringen.

Snitch-cultuur

De politie hoopt jongeren meer inzicht in de gevolgen van de aanschaf en het gebruik van wapens te kunnen bijbrengen. 'We gaan in gesprek over hoe we de "snitch-cultuur" kunnen doorbreken, hoe we onze normen en waarden kunnen bewaken, maar bijvoorbeeld ook over wanneer een zakmes geen zakmes meer is.' Jongeren krijgen hiervoor ook verschillende soorten wapens te zien.

Steekpartijen

Afgelopen tijd zijn er steeds vaker jongeren met wapens aangehouden. Ook is er een toename in het aantal (fatale) steekpartijen. De politie riep ondernemers afgelopen januari al op om meer verantwoordelijkheid te nemen bij de verkoop van messen en machetes.