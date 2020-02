Tbs met dwangverpleging voor Zaandamse serieverkrachter Boyd van W.

Van W. verkrachtte meerdere meisjes. De slachtoffers kwamen voornamelijke uit Noord-Holland en waren tussen de 13 en 16 jaar oud.

De 24-jarige Zaandammer legde via chatprogramma's contact en chanteerde al zijn slachtoffers met naaktfoto's die hij opgestuurd had gekregen nadat hij hun vertrouwen had gewonnen. Allemaal kwetsbare meisjes. Hij dwong ze vervolgens tot seksuele handelingen door te dreigen met het openbaar maken van de naaktfoto's.

Schadevergoeding

Volgens de rechtbank is uit onderzoek gebleken dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is en er een groot gevaar is voor herhaling. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan zijn slachtoffers, oplopend tot ruim 10.000 euro per slachtoffer.

De man werd ervan verdacht dat hij nog eens drie meisjes slachtoffer had gemaakt, maar daarvoor was er volgens de rechtbank te weinig bewijs.

Getekend voor het leven

Met de meeste van zijn slachtoffers gaat het nog steeds erg slecht. "Ik was bang en in paniek", verklaarde een meisje dat slechts 13 jaar oud was, eerder deze maand voor de rechtbank. Verschillende meisjes heeft hij ontmaagd en allen zeggen dat ze geen enkel vertrouwen meer hebben in mannen. "Ik heb levenslang", verklaarde een slachtoffer.