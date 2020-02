Haarlemse tiener opgepakt voor meerdere winkelovervallen in Den Haag

HAARLEM - Een 15-jarige Haarlemmer is gisteren door de politie in Den Haag aangehouden op verdenking van meerdere overvallen, waaronder een overval op een supermarkt.

Naast de 15-jarige Haarlemmer heeft de politie ook twee 16-jarige jongens uit Den Haag opgepakt.

De recherche kreeg het trio in het vizier tijdens onderzoek naar een overval op een supermarkt in de Haagse Vreeswijkstraat, op 18 december vorig jaar. In de avonduren kwamen twee overvallers de winkel binnen, deden een greep in de kassa en sloegen op de vlucht.

Scooters gestolen

Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat de drie tieners mogelijk meer overvallen op hun geweten hebben. Ook worden ze verdacht van het stelen van twee scooters, die bij de overvallen zijn gebruikt.

De recherche onderzoekt wie welke rol heeft gespeeld bij de overvallen. Mogelijk volgen er nog nieuwe aanhoudingen.