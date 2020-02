Bomenkap 't Kalf begonnen maar verzet blijft: onduidelijkheid over vleermuizenonderzoek

ZAANDAM - In 't Kalf is de kap van 272 bomen van start gegaan. De kap is volgens de gemeente Zaanstad nodig om het riool te vervangen. Na de werkzaamheden worden ze voor een groot deel vervangen, maar het duurt vele jaren voordat het weer grote bomen zijn.

Bewoners hebben zich lange tijd verzet tegen de kap. Dat heeft geleid tot meerdere rechtszaken, tot aan de Raad van State toe. De gemeente kreeg echter gelijk. Ten onrechte, vindt David Sluis, ecoloog en bewoner van 't Kalf.

"Er is nooit onderzoek gedaan naar de verblijfplaatsen van vleermuizen", stelt hij. "En als die er zijn, mag er niet gekapt worden."

Vleermuizen

Sluis: "Hier stond een rij prunussen, kersenbomen. Ik denk niet dat er bomen voor terugkomen. En dat is heel jammer en slecht voor de ecologische waarde."

Even verderop staat hij stil bij een boom die een kruis draagt en dus gekapt wordt, die een schaduw werpt op een gevelwand. Sluis weet bijna zeker dat er in die wand vleermuizen zitten. "Het is de ideale plek om te overwinteren en deze boom is belangrijk voor het voedsel."

Hij is ervan overtuigd dat hier geen onderzoek naar gedaan is, maar in een schriftelijke reactie laat de gemeente weten dat er op 14 januari nog gespeurd is naar vleermuizen. Er zou toen niets zijn aangetroffen.

Volgens David Sluis heeft dit echter een goede reden: "Dat is logisch, want midden in de winter tref je geen vleermuizen aan. Die houden een winterslaap en zitten waarschijnlijk in de spouwmuren."

De gemeente zal na de werkzaamheden aan de riolering 204 bomen herplanten en nog eens 68 bomen neerzetten in overige delen van 't Kalf of in 't Jagersveld.