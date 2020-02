Na Hoorn80 gaan nu ook Westfrisia en De Oude Veiling voor 'energiepositief'

Eenzelfde project is al volop in uitvoering op bedrijventerrein Hoorn80. Daar is in twee jaar tijd 6 miljoen KwH bespaard, vooral door ledverlichting en zonnestroom, zo laat Gerrit Fit van ECWF weten. Onlangs is op Hoorn80 het grootste zonnedak van West-Friesland opgeleverd.

ECWF: "Uit TNO-onderzoek blijkt dat op De Oude Veiling en Westfrisia 55 miljoen kWh aan stroom en bijna 10 miljoen m3 gas wordt verbruikt. Opgeteld is dat 45 miljoen kilogram aan milieuvervuilende CO2-uitstoot. Het goede nieuws is dat ruim 70% kan worden bespaard door de mogelijkheden van ledverlichting en zonnestroom volledig te benutten."

Hans Huibers, ondernemer en voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep: "Energietransitie is in belangrijke mate innovatie. Kijk naar zonnepanelen, als je kijkt naar vijf jaar geleden dan neemt het rendement toe. En dat betekent dat als je investeringen doet, dat de terugverdientijd ook steeds korter wordt. Dus dan voel je het ook in positieve zin in de portemonnee."

Wethouders Bashara en Helling waren vanuit de gemeente Hoorn aanwezig."Het is altijd belangrijk om als gemeente vooral de verbinder te zijn die partijen bij elkaar brengt die elkaar vervolgens verder helpen", legt wethouder Bashara uit. "Wat wij willen doen is adviseren en ontzorgen, dat is wat ik ook na zes jaar praten met ondernemers heel veel teruggekregen heb."

De provincie stelt in de periode 2020-2023 10 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen en winkelgebieden.